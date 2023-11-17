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Haberler Aydın Aydın Emniyeti’nden 100. yıl anısına ağaç

Aydın Emniyeti’nden 100. yıl anısına ağaç

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, çocuklarla fidan dikti.

İHSAN KARATAŞ
Aydın Emniyeti’nden 100. yıl anısına ağaç
AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıl kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen ağaç dikim programına Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Amirler, Komiserler ve polis memurları katıldı. Suat Ekici, katılanları tek tek selamladıktan sonra ağaç dikimine geçildi. Belirli aralıklarla dikilen fidanlara can suyu verildi. 100. yıl için bir hatıra bırakan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Müdür Ekici, ağaç dikim töreninde Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenlere ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi
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