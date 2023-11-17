Aydın Emniyeti’nden 100. yıl anısına ağaç

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıl kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen ağaç dikim programına Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Amirler, Komiserler ve polis memurları katıldı. Suat Ekici, katılanları tek tek selamladıktan sonra ağaç dikimine geçildi. Belirli aralıklarla dikilen fidanlara can suyu verildi. 100. yıl için bir hatıra bırakan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Müdür Ekici, ağaç dikim töreninde Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenlere ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi