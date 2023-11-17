Aydın Şehir Hastanesi inşaatında son durum nedir?

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek ve tamamlandığında Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olarak hizmete girecek Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla devam ederken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın'ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 400 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Şehir Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; yürütülen çalışmalar, son durum ve planlamalar hakkında firma yetkililerinden güncel bilgileri alarak, süreci değerlendirdi. Aydın Şehir Hastanesi'nin tamamlandığında Aydın ve bölgeye sağlık alanında önemli katkılar sunacağını belirten Şenkul, "Aydın'ın sağlık hizmet sunumunda gücüne güç katacak olan alanında uzman sağlık personeliyle, son teknolojiye sahip görüntüleme cihazlarının yer alacağı Aydın Şehir Hastanesi tamamlandığında, uluslararası kalitede bir sağlık üssü konumunda olacak olan ve hastalarımızın şifasına vesile olacak hastanemiz, ilimize ve bölgeye sağlık alanında da önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Çalışmaları ve inşaat sürecini yakından takip etmek amacıyla şantiye alanına giden ve çeşitli incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul'a Hizmet Başkan ve Başkan yardımcıları eşlik etti.