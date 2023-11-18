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Haberler Aydın Freni boşalan kamyonet uçuruma yuvarlandı

Freni boşalan kamyonet uçuruma yuvarlandı

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Freni boşalan kamyonet uçuruma yuvarlandı
Aydın'ın Çine ilçesinde freni boşalan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Mustafa Yıldırım (69) ile Mustafa Yalçınkaya (71) hayatını kaybetti. Kaza, Bedirler ile Bahçearası mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkiinde meydana geldi. Bahçearası'nda kurulan semt pazarına giden Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 09 EP 338 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım ile yolcu Mustafa Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
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