İnşaat işçisini yaralayan zanlıya tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat işçisi Yusuf Uçuk'u tabancayla kafa ve göğsünden vurarak yaralayan M.S. tutuklandı. Olay, Efeler'e bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Uçuk, ekmek aldığı fırından çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda kafa ve göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Uçuk, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan M.S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. M.S. ile birlikte azmettirici olduğu öne sürülen 5 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken M.S. tutuklandı. Diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.