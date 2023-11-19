Aydın’ın kovboyu atının yanında ölü bulundu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde giydiği kovboy kıyafeti ve atıyla trafiğe çıktığı için 'atlı kovboy' olarak bilinen Cemil Yaşar, atını bağladığı damda ölü bulundu. Şehir merkezinde atıyla gezerken trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle yediği cezalardan sonra 'atlı kovboy' olarak tanınan Cemil Uçar, ortadan kayboldu. Uçar'a ulaşamayan yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri, kayıp ihbarının ardından çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından evin bitişiğindeki hayvan damında Uçar, atının yanı başında tavana asılı halde bulundu. Uçar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kentin sevilen simalarından olan Uçar'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.