  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’ın kovboyu atının yanında ölü bulundu

Aydın’ın kovboyu atının yanında ölü bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’ın kovboyu atının yanında ölü bulundu
AYDIN'IN Efeler ilçesinde giydiği kovboy kıyafeti ve atıyla trafiğe çıktığı için 'atlı kovboy' olarak bilinen Cemil Yaşar, atını bağladığı damda ölü bulundu. Şehir merkezinde atıyla gezerken trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle yediği cezalardan sonra 'atlı kovboy' olarak tanınan Cemil Uçar, ortadan kayboldu. Uçar'a ulaşamayan yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri, kayıp ihbarının ardından çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından evin bitişiğindeki hayvan damında Uçar, atının yanı başında tavana asılı halde bulundu. Uçar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kentin sevilen simalarından olan Uçar'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA