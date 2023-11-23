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Haberler Aydın Oto tamircilerinden Aydınlı sürücülere uyarı: Aldanmayın!

Oto tamircilerinden Aydınlı sürücülere uyarı: Aldanmayın!

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın’da oto tamircileri araçlarda ihmal edilen kış bakımlarının ciddi sorunlara neden olduğunu belirterek “Aydın havasına aldanarak kış bakımlarını ihmal etmeyin” dedi.

İHA
Oto tamircilerinden Aydınlı sürücülere uyarı: Aldanmayın!

Türkiye'de havası en fazla değişen illerin başında yer alan Aydın'da bir günde 4 mevsim birden yaşandığını ve Aydın'ın özellikle ılıman geçen havası nedeniyle pek çok sürücünün kış bakımlarını ihmal ettiğini belirten Aydın 2. Sanyi'de faaliyetlerini sürdüren Eray Kaplan, ani ısı değişimlerinin bakımı yapılmayan araçlarda arızaya neden olduğunu söyledi.

Aydın'da gün içinde 15-20 derece olan hava sıcaklığının gece yarsısı ve sabaha karşı zaman zaman sıfırın altına düşebildiğini belirten Kaplan, "Aydın iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle günlük sıcaklık farkının en fazla yaşandığı illerin başında geliyor. Ovada 10-15 derece hava sıcaklığı varken dağ köylerinde bu sıcaklık sıfırın altına düşüyor. Bu nedenle yasal zorunluluk olmasa bile Kasım ayından sonra sürücülerin araçlarını kışa hazırlamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

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