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Haberler Aydın Vahşi cinayete ağırlaştırılmış müebbet...

Vahşi cinayete ağırlaştırılmış müebbet...

İHSAN KARATAŞ
Vahşi cinayete ağırlaştırılmış müebbet...

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde 11 bin lira alacağını istediği için Edip Coşkun'u (60) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mustafa Tamkan, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edip Coşkun'un kızı Nursel Coşkun Taşan, babasını vahşice öldüren caninin hak ettiği cezayı alarak adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Son sözleri sorulan cinayet zanlısı Mustafa Tamkan, "Keşke anneme küfür etmeseydi. Ben oraya sadece konuşmak için gittim. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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