Sanayide tornacı minderde şampiyon

BİR BAŞARI HİKAYESİ

AYDIN'DA İŞKUR işbaşı eğitim programı ile bir fabrikada çalışmaya başlayan Seval Arslan (27), hem iş hayatında hem sporda başarı hikayesi yazdı. Torna ve tesviye elemanı olarak çalışan Arslan, savunma sporu Ju Jitsu turnuvasında da şampiyon oldu.

Arslan, sanayide bulunan bir işyerinde torna ve tesviye elemanı olarak çalışıyor.

KENTİN GURURU OLDU

SEVAL'İN azim dolu hikayesi herkesin takdirini toplarken İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz da başarılı kadını işyerinde ziyaret ederek tebrik etti. Aydın'ın gururu olan Seval, İŞKUR'a minnettar olduğunu ifade etti.