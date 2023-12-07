Bitcoin Safiye’den ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten hamle!

Aydın'da kendisini "ekonomistbroker" olarak tanıtıp 40 kişiyi 30 milyon lira dolandıran ve hakim tarafından 81 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Yüce, kendisine hapis cezasına çarptıran hakimden şikayetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Yüce, hakimin, dosyanın medyada çok fazla yer almasından ve toplum baskısından dolayı objektif karar vermediğini iddia etti.

Safiye'nin avukatı Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin CMK 24. maddesi gereği öncelikle dosyadan çekilmesi aksi halde Hakimin reddini talep ettiklerine dair Hakim ve Savcılar Kurulu'na dilekçe verdi. Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Hukuken geçerli olmayan bir tutuklama kararı olmadan müvekkilin cezaevine girmesine sebebiyet verildiğinden dolayı ilgililer hakkında, ilgili dosya istinaftan dönmeden önce tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."