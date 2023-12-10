Savaş gibi kavgada 21 tutuklama

Aydın Buharkent'te, çocukların kendi aralarındaki kavganın büyümesi sonucu ailelerinde karıştığı, biri ağır 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada tutuklu sayısı 21'e yükseldi. Olay, 4 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında, Buharkent ilçesinde meydana geldi. Kavga eden iki gencin kavgasına ailelerinde dahil olması nedeniyle çıkan tartışmada sopa ve bıçaklar çıktı. Kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Polis, 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylelikle şimdiye kadar tutuklananların sayısı 21'e yükseldi.