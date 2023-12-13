İyi ki varsın öğretmenim

Didim'deki Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Salih Köse, geçtiğimiz Cuma derste fenalaştı. Öğrencisinin baygınlık geçirdiğini ve nabzının atmadığını fark eden Felsefe öğretmeni Suna Bağ, ilk yardım müdahalesinde bulundu. Köse, uyguladığı kalp masajı ile öğrencisinin duran kalbini çalıştırdı ve sağlık ekipleri gelinceye kadar 10 dakika boyunca kalp masajına devam etti.

DERSTEYKEN FENALAŞTI

Öğretmenin kritik müdahalesi sonucu hayata dönmeyi başaran Salih Köse, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından sağlığı iyiye giden Köse, hastaneden taburcu edildi. Öğretmen Suna Bağ, öğrencisinin hayatını kurtarmasıyla ilçede kahraman ilan edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de kahraman öğretmeni unutmadı. Didim Zeynep-Mehmet Dönmez MTAL'yı ziyarette bulunan Ekici, bir araya geldiği öğretmen Suna Bağ'a teşekkürlerini iletti. Aldığı ilk yardım eğitimlerini uyguladığını belirten öğretmen Suna Bağ ise, "Salih'in fenalaştığını görünce hemen yanına koştum. Solunum ve dolaşımını kontrol ettim. Zaten daha önce ilk yardım eğitimi almıştım ve rahat nefes alabilmesi için Salih'in ayaklarını çantayla yükselttim. Sağlık ekibi gelmeden önce suni teneffüs uyguladım ve 10 dakika boyunca da kalp masajı yaptım. Kalbi bu süre içerisinde 3 kez durdu ve müdahaleyle yeniden çalıştı. Daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü. Öğrencim hayatta olduğu için çok mutluyum. Allah şifa versin" diye konuştu.

'İLK YARDIMIN FAYDASINI GÖRDÜK'

Öğrenci Salih Köse'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmenlere yönelik verilen ilk yardım eğitimlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.