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Haberler Aydın Yaktın bizi Mehmetim

Yaktın bizi Mehmetim

Aydın’da kum yüklü traktörün altında kalan Mehmet Damlıca (23), feci şekilde can verdi. Talihsiz gencin babası oğlunun cansız bedenine sarılıp ağıt yaktı.

KAZIM YÖRÜKCE ÖZEL HABER
Yaktın bizi Mehmetim

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Mehmet Damlıca daha 23 yaşındaydı. 6 ay önce dünya evine giren genç, kum yüklendiği sırada römorkun üzerine devrilmesi sonucu traktör ile römork arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak olay yerine gelen ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba Resul ile ağabey Ramazan Damlıca ise, kaza haberini alır almaz olay yerine koştu. Gözyaşları içinde çocuğunun cansız bedenine sarılan acılı babanın, "Yaktın bizi Mehmetim. Oğlum daha çok gençsin. Hayata doyamadın. Beni bırakma oğlum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

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