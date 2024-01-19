AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Menteşe'de, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, İlçe Başkanı Mustafa Algan ve belediye başkan aday adayları ile partililer tarafından karşılanan Ayaydın, Muğla halkının çektiği sıkıntıları kendisinin de yaşadığını söyledi.

Ayaydın, halkın su olmadığı için evine tankerle su getirtmek, bozuk yolları kullanmak ve trafik çilesini çekmek zorunda kaldığını ifade ederek, bu sorunları bildiği için adaylığı belli olur olmaz süratle çalışmaya koyulduğunu dile getirdi.

Merkez ilçe Menteşe'nin sorunlarına değinen Ayaydın, "Muğla merkezin en önemli sorunlarından birisi sudur. Su olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Bu çağda nasıl susuz kalınır? Ben bunun cevabını vermekte zorlanıyorum. Bir büyükşehir eğer kendi bulunduğu vilayetteki merkeze su getiremiyorsa denecek hiçbir şey yok. Zor olabilir ama her zorluğun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Ayaydın, altyapının iflas ettiğini ve bu durumun vatandaşlara dayatıldığını, vasatlığı asla kabul etmediğini, Muğla halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Seçilmesi halinde makamında oturup vakit geçirmeyeceğini, halkın arasında olacağını aktaran Ayaydın, her gün bir ilçede, halkın arasında sorunları bizzat göreceğini ve nasıl çözeceğine karar vereceğini anlattı.

Ayaydın, Menteşe'nin ulaşımda sıkıntılara neden olan Kötekli Kavşağı ile ilgili hükümetin çok güzel bir proje hazırladığını, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karayolları Genel Müdürü ve Bölge Müdürü ile görüştüğünü bildirdi.

Eğitim Araştırma Hastanesi ve üniversitenin şehrin biraz dışında olduğuna ve ulaşımının zorluğuna da dikkati çeken Ayaydın, şehir merkezi ve bölge arasında hafif raylı sistemi hayata geçireceklerini, hastane çevresinde otopark yapılacağını kaydetti.

Ayaydın, deprem kuşağında bulunan Muğla'nın yapı stokunun çok eski ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ifade ederek, süratle kentsel dönüşüm programı başlatacaklarını ve bunu da Muğla mimarisine uygun yapacaklarını dile getirdi.

Muğla'nın imar probleminin de altını çizen Ayaydın, bütüncül imar planları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Ayaydın, Menteşe ilçesindeki Perşembe Pazarı'nı bulunduğu noktadan kaldıracağını, bölgeyi yeşil alan yapacağını, modern ve çağdaş bir pazar yerini de ilçeye kazandıracağını ifade etti.

Ziyaret sonunda İlçe Başkanı Mustafa Algan, Yörük Türkmen yağlığı (poşusu) hediye ettiği Ayaydın, "Bu saatten sonra ben artık bir Yörük'üm." dedi.

Ayaydın, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, MHP İlçe Başkanlığınca şehitler için düzenlenen lokma hayrına katıldı.

Daha sonra Kavaklıdere ilçesine geçen Ayaydın, burada AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ile Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'i ziyaret etti.

İlçe pazarında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Ayaydın, Kavaklıdere için de önemli projeleri olduğunu aktardı.

Ayaydın, daha sonda Yatağan ilçesine geçerek burada AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında partililerle bir araya geldi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ü de makamında ziyaret eden Ayaydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Ayaydın daha sonra Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve beraberindekilerle Yatağan Millet Bahçesi'nde düzenlenen yemekte, mahalle başkanları ve STK'lerle bir araya geldi.