MHP’nin 5 ilçe adayı gövde gösterisi yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Aydın'daki 5 ilçe belediye başkan adayı, İl Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında bir araya geldi. MHP'li başkan adayları, seçim zaferine hazır olduklarını belirttiler. Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen MHP'li Efeler adayı Burak Pehlivan, Söke adayı Tekin Yavuz, Germencik adayı Halit Germen, Sultanhisar adayı Hüseyin Özer ve mevcut Karacasu Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Erikmen İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

MHP'li başkan adaylarıyla buluşan İl Başkanı Haluk Alıcık, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. MHP'li başkan adaylarına başarılar dileyen Alıcık, "Aydın'da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bütün teşkilatım ve ekibimle her zaman adaylarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte Aydın'ın alayına talibiz. 31 Mart'ta seçim zaferi Cumhur İttifakı'mızın olacak" dedi.

(soldan) MHP Söke Belediyesi Başkan Adayı Tekin Yavuz, Germencik Belediyesi Başkan Adayı Halit Germen, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Efeler Belediyesi Başkanı Adayı Burak Pehlivan, Sultanhisar Adayı Hüseyin Özer, Karacasu Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Erikmen