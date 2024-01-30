Aydın’da şap aşısı uyarısı

AYDIN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3'e çıkartıldığını belirterek aşılama programı kapsamında 29 Ocak- 31 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk doz için üreticilerden aşı bedeli alınmayacağını duyurdu. Sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığı, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden oluyor. Hastalıkla mücadelede, büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşılama şartı aranıyor.

ÜCRET ALINMAYACAK

BU kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ilkbahar ve sonbahar aylarında yılda 2 kez yapılan şap hastalığına karşı rutin aşılama bu yıl 3'e çıkartıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitümüz tarafından üretilecek olan 250 milyon TL maliyet bedelli aşıların kullanılacağı bu aşılama programımız kapsamında üreticilerimizden aşı bedeli alınmayacak" dedi.