Pişkin katil

HATAY'DAKİ depremde evleri hasar alınca ailesiyle Aydın'a yerleşen Semra Kocaman (59), önceki gün evinde bıçaklanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilirken eşi Mustafa ve kızı Fatma ile birlikte kızının arkadaşı Nuri Bozkurt gözaltına alındı. Giydiği kapüşonlu kazağın cebinden 2 bilezik çıkan Bozkurt, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

BELLİ OLMASIN DİYE...

BOZKURT'UN ifadesinde, "Fatma ile sosyal medyada tanıştım. Hatay'dan geldikleri için yardımcı oluyordum. O gün eve korniş takmak için gittim. Annesi ve Fatma ile oturduk. Sonra Fatma gitti. Nişanlandığım için borcum vardı.

Kocaman'dan kolundaki bilezikleri istedim. Vermeyince gözüm döndü bıçakladım, birkaç bilezik alıp çıktım. Telefonunumu evde unuttuğum için geri dönünce Mustafa amcayla karşılaştım.

Bu sırada kızı da geldi. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye rahat davrandım" dediği öğrenildi.