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Haberler Aydın Tartıştığı kadını ayağından vurduktan sonra kendi kafasına sıktı

Tartıştığı kadını ayağından vurduktan sonra kendi kafasına sıktı

Aydın'da aracını yol kenarına park eden Rıdvan Şaşmaz, otomobilinde tartıştığı kadını ayağından vurdu ardından tabancayı kafasına sıktı. Olay sonucu kadın hafif yaralanırken ağır yaralanan Şaşmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Tartıştığı kadını ayağından vurduktan sonra kendi kafasına sıktı

Aydın'ın Söke ilçesinden edinilen bilgiye göre, otomobilini cadde üzerinde park eden Rıdvan Şaşmaz, T.K. isimli kadını yanına çağırdı. Otomobilin içerisinde buluşan ikili henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Şaşmaz, yanındaki tabancayla önce T.K'yı ayağından vurup, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.

Olayda T.K. hafif yaralanırken, Şaşmaz ise ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şaşmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan T.K'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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