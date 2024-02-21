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Haberler Aydın Kuşadası'nda feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Kuşadası'nda feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, seyir halindeki kamyonetle kafa kafaya çarpışırken, kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İHA
Kuşadası’nda feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, Kadıkalesi Mahallesi Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.M. idaresindeki 03 NB 282 plakalı otomobil, benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde ana yola çıkınca seyir halinde olan O.İ. yönetimindeki 09 K 88 46 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobildeki N.Ç. ve sürücü N.M. hafif, çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda sıkışan M.K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ağır yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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