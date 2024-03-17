Caretta carettayı zıpkınla vurmuşlar

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 3 deniz kaplumbağası sahilde ölü olarak bulundu. Ölü olarak bulunan bir caretta carettanın zıpkınla boynundan vurulduğu belirlendi. Kuşadası'ndaki Egeport Kruvaziyer Limanı'nda, Güvercinada mendireğinde ve Notestik sitesi plajında 2 Caretta caretta İribaş Deniz Kaplumbağası ve bir Chelonia mydas Yeşil Deniz Kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Yapılan incelemelerde Caretta carettanın boynundan kasti olarak zıpkınla vurulduğu anlaşıldı.

Diğer Caretta carettanın ve Juvenil Yeşil deniz Kaplumbağasının ise gırgır-trol teknelerinin hedef dışı av olarak ağlara yakalandığı ve su yüzeyini çıkıp nefes alamadıklarından dolayı öldüğü görüldü. Her iki türden alınan doku ve keratin örnekleri, DNA çalışmalarının yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a, kaplumbağalar ise mikroplastik araştırmaları için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.