CHP’li aday Kıvrak’a şok suç duyurusu

Aydın'ın Çine ilçesinde mevcut CHP'li Belediye Başkanı ve adayı olan Mehmet Kıvrak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Kıvrak'ın 657'ye tabi devlet memuru olduğu, bu nedenle de başka bir mesleki faaliyette bulunmasının yasak olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına ve Çine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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Çine AK Parti İlçe Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlığı görevini yürüten bir kişinin devlet memuru statüsünde olduğu için, başka mesleki faaliyette bulunmasının yasak olduğu ve suç teşkil emesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Teşkilatın açıklamasında CHP'li Kıvrak'ın daha önceden muhasebe ofisi olduğunu, başkan seçildikten sonra işine devam ettiğ belirtildi.

9 Aralık 2023'te yaşamını yitiren Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li Mehmet Kıvrak getirildi. 15 Aralık 2023'te gerçekleşen seçimde, ilk 2 turda 3'te ikilik çoğunluk sağlanamadı. 3. turda 9 meclis üyesinin oyunu alan Kıvrak, Çine Belediye başkanı oldu. Kıvrak, CHP tarafından 31 Mart seçimlerinde tekrar aday olarak gösterildi.

MUHASEBE OFİSİ İŞLETİYOR

Geçtiğimiz hafta içerisinde Kıvrak'ın muhasebe ofisi olduğu hakkında bilgi geldiğini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten AK Parti Çine teşkilatı, "Hastalığı nedeniyle vefat eden Başkan Salih Dinçer'in yerine Çine Belediye Başkanlığına Mehmet Kıvrak getirildi. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak başkanlık yaparken, aynı anda Çine'de bir muhasebe ofisi bulunduğu bilgisi bize iletildi. Belediye başkanlığı yaparken bir de muhasebe işiyle uğraşması kanuna aykırı. Öte yandan etik de değil. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesine göre Belediye Başkanlığı yapan birisinin, başka ticari işletme ile uğraşması yasak ve bu suç teşkil eder. Biz de buradan yola çıkarak, Kıvrak hakkında İçişleri Bakanlığına ve Çine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" diye açıklama yaptı.

BAŞKANLIK YAPAMAZ!

CHP'Lİ Kıvrak'ın görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle ceza alacağı belirtilirken, "31 Mart seçimlerinde ola ki sayın Kıvrak belediye başkanı seçildi. Ancak belediye başkanlığı döneminde başka bir meslek ile uğraştığı için ceza alacağından Başkanlık görevini yapamayacak. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olacağına inanıyoruz" denildi.