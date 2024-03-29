Neşe’nin gelmesi sorunu çözmedi

Avrupa güzeli Neşe Erberk tarafından Aydın'da açılan ve kendi ismini taşıyan kreşte çocuklara şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan skandala ilişkin kamera kayıtlarına ulaşan velilerin şikayeti üzerine kreşle ilgili soruşturma başlatıldı.

İFLASIN EŞİĞİNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kreşe 10 asgari ücret tutarında yaklaşık 114 bin lira ceza uygulanırken öğretmen Ayça Çimen ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İddianamede, kreşte çocukları şiddet gören 10 ailenin açılacak davaya müdahil olduğu belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından öğretmen Ayça Çimen'in kreşte işine son verildi. Kreşten ailelerin çocuklarını alarak başka okullara kaydını yaptırdığı öğrenilirken iflasın eşiğine gelen kreşin işletmecisinin de bu gelişme üzerine okulun itibarını zedeleyerek maddi kayba uğrattığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğretmen Ayça Çimen'e ayrıca 3 milyon liralık maddi tazminat davası açacağı öğrenildi.

Öte yandan Ayça Çimen'in savunmasında, "Kreşte kısa süreliğine 3-4 yaş grubunda görevlendirildim. Çocuklar tahammül sınırımı aştı. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok üzgünüm ve pişmanım" dediği ifade edildi.

ERBERK'TEN MANİDAR ZİYARET

KREŞLE ilgili olumsuz yorumlarından dolayı bazı aileler kreş yönetimi tarafından savcılığa şikayet edildi. Çocuklara şiddet skandalıyla gündemden düşmeyen okulu Avrupa Güzeli eski manken Neşe Erberk geçtiğimiz hafta ziyarette bulundu. Erberk'in velilerin tepkilerini dindirmek amacıyla okula geldiği öğrenilirken ziyarete ilişkin fotoğrafın 'Neşe hanımın ziyareti bizleri mutlu etti' notuyla kreşinin sosyal medya hesabından paylaşılması dikkat çekti.