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Haberler Aydın Dünürler aynı araçta can verdi

Dünürler aynı araçta can verdi

İHSAN KARATAŞ
Dünürler aynı araçta can verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan ve dünür oldukları öğrenilen iki çift yaşamını yitirdi. Kaza Didim- Söke yolu Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi. Didim-İstanbul seferini yapan A.I. yönetimindeki otobüs ile kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, otomobili metrelerce sürükledi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları güçlükle çıkardı. Otobüsteki sürücüler ve yolcular hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, araçta bulunan Serap Atılgan (43) ile Ayşe Sazboğa (44) ve Yasin Sazboğa (44) ağır yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA ÖLDÜ

Sürücü Erdinç Atılgan (54) araçta yaşamını yitirirken, eşi Serap Atılgan ile Ayşe-Yasin Sazboğa çifti hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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