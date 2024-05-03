Kopya çekerken suçüstü yakalandı

AYDIN Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav merkezinde kopya çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Sınav esnasında kamera ve kulaklık cihazları kullanmak suretiyle kopya çektiği tespit edilen bir kişiye Didim KOM Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.B. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, sınav anında kopya çektiği ve özel olarak yaptırdığı aparat da ele geçirildi. H.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.