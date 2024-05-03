  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kopya çekerken suçüstü yakalandı

Kopya çekerken suçüstü yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Kopya çekerken suçüstü yakalandı
AYDIN Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav merkezinde kopya çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Sınav esnasında kamera ve kulaklık cihazları kullanmak suretiyle kopya çektiği tespit edilen bir kişiye Didim KOM Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.B. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, sınav anında kopya çektiği ve özel olarak yaptırdığı aparat da ele geçirildi. H.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA