Aydın Şehir Hastanesi’nde sona doğru

Aydın'ın Efeler ilçesinde Şevketiye Mahallesinde 2021 yılında inşaatına başlanılan Şehir Hastanesinde sona gelindi. 270 bin metre kare inşaat alanına sahip Aydın Şehir Hastanesine 2023 yılında toplam 325 milyon lira harcama yapılarak yapım çalışmalarına hızla devam ediliyor.

1299 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesinin yakında açılacağı Kuyulu Kavşağı'na asılan tabela ile duyuruldu. Tabelada 'Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmetinizde' ifadelerine yer verildi. Tabelayı gören vatandaşlar heyecanlandı.