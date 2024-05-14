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Haberler Aydın Plastik iplere dolanan yavru leylekler kurtarıldı

Plastik iplere dolanan yavru leylekler kurtarıldı

İHSAN KARATAŞ
Plastik iplere dolanan yavru leylekler kurtarıldı
YAZ aylarının gelmesiyle birlikte Aydın'a göç eden leyleklerin, yavruları da yumurtalarından çıkmaya başladı. Sulak alanları ile birlikte önemli göç alanlarından olan Aydın'ın Söke ilçesinde yavruların büyümesiyle beraber sıkıntılar da başladı. Serçin Mahallesi'nde yaşayan duyarlı vatandaşlar, leyleklerin yuvalarına çok fazla atık madde getirdiğini gözlemdi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen EKODOSD, Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nin BOM aracıyla yuvada inceleme yaptı ve yuvada bulunan 5 leylek yavrusunun plastik iplere dolandığını tespit etti. Leyleğin kurtarılması için yuvaya çıkan ekipler, 5 yavrudan dördünü kurtardı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü leylek yavrularının kurtarılmasının ardından vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.
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