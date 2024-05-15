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Haberler Aydın Batı Anadolu'nun en büyük nehri! Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi

Batı Anadolu'nun en büyük nehri! Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayan ve Uşak, Denizli, Aydın'dan geçen Büyük Menderes Nehri, yağışların az olmasından dolayı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Nehirde adacıklar oluşurken yaz sıcaklıkları ile birlikte nehrin tamamen kuruması bekleniyor.

İHA
Batı Anadolu’nun en büyük nehri! Büyük Menderes Nehri’nde kuraklık tehlikesi

Menderes Havzası'nın en önemli su kaynaklarından olan Büyük Menderes Nehri Mayıs ayında kurudu. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçen ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle bu yıl en kurak yıllarından birini yaşamaya başladı.

Batı Anadolu’nun en büyük nehri! Büyük Menderes Nehri’nde kuraklık tehlikesi

Aydın tarımının can damarlarından olan 584 kilometre uzunluğundaki nehirde sular neredeyse tamamen çekildi. Su seviyesinin azalması ile birlikte nehirde adacıklar ve sazlıklar oluştu. Yaz ayları ile birlikte hava sıcaklıklarının artması sonrasında Menderes'in tamamen kuruması bekleniyor.

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