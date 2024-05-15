Batı Anadolu’nun en büyük nehri! Büyük Menderes Nehri’nde kuraklık tehlikesi

Menderes Havzası'nın en önemli su kaynaklarından olan Büyük Menderes Nehri Mayıs ayında kurudu. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçen ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle bu yıl en kurak yıllarından birini yaşamaya başladı.