Aydın’da soba faciası: Baba-kız can verdi

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Olay Madran Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Soğuk havada gece üşüdükleri için soba yakıp içerisine kömür atan Durdu Çürükkaya (58) ve babası Hüseyin Bulum (92) ölüm uykusuna daldı.

Sabah saatlerinde odaya giren S.Ç. annesi ve dedesini uyandırmak istedi. Annesinin ve dedesinin hareketsiz yattığını gören S.Ç. durumu hemen yetkililere haber verdi. Sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.