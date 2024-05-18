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Haberler Aydın 700 milyonluk lüks konut vurgunu

700 milyonluk lüks konut vurgunu

KAZIM YÖRÜKCE
700 milyonluk lüks konut vurgunu
Aydın Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi Süleyman Ünal, 4 dönümlük arazinin üzerine, 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu. Ünal, bu proje için özellikle yurt dışı ağırlıklı tanıtım kampanyası başlattı. Projeden konut almaya başlayan vatandaşlar aradan bir yıl geçmesine rağmen inşaat çalışmalarının başlamadığını görüp firma sahibinin peşine düştü. Ünal'ın topladığı paralarla ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Bazı mağdurlar, aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrenince ikinci şoku yaşadılar. Mağdur vatandaşlar, firmada çalışan bir kişiyi de telefonla aradıklarında, "Şu an sizin gibi birçok mağdur var. Kendinize çok iyi bir avukat tutup, hakkınızı arayın" cevabını aldı. Proje yoluyla mağdurların yaklaşık 700 milyon lira dolandırıldığı iddia ediliyor.
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