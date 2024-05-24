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Haberler Aydın Eski güzele kötü haber

Eski güzele kötü haber

KAZIM YÖRÜKCE
Eski güzele kötü haber

TÜRKİYE'NİN dört bir yerinde anaokulları olan 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in, Aydın'daki kreşi, şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Kreşte görevli 2 kişinin öğrencilere fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı kan donduran anlar kameralardan tespit edilirken, bunun üzerine aileler kreş hakkında savcılığa giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanırken, kreşle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceza alma durumunda kreşin kapanması gerekeceğinden buna karşı önlem almak amacıyla kreşin işletmesini devrettiği öğrenildi

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