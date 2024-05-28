  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Türk Chopper Motor Kulubü’nün mutlu günü

Türk Chopper Motor Kulubü’nün mutlu günü

İHSAN KARATAŞ
Türk Chopper Motor Kulubü’nün mutlu günü

Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Tolga Kuruüzümcü ve Kocaeli'de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ebru Karanlık, hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Düğün töreni öncesinde, çok sayıda motosikletlinin katıldığı bir kortej düzenlendi. Korteje, Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Farklı şehirlerden gelen motosikletliler, çiftin mutluluğunu paylaşmak için bir araya geldi. Chopper motosikletlerin eşlik ettiği kortej, görsel bir şölen sundu. Düğüne katılan misafirler, Tolga Kuruüzümcü ve Ebru Karanlık'a mutluluklar dileyerek, çifte olan desteklerini gösterdi. Özellikle motosiklet kulübü üyeleri, bu özel günde yanlarında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Mutlulukları gözlerinden okunan Tolga ve Ebru çifti düğün sonrası kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA