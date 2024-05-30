  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kaçak alkol üretimine jandarma baskını

Kaçak alkol üretimine jandarma baskını

Aydın’da kaçak alkol üretimine karşı mücadele aralıksız sürüyor

KAZIM YÖRÜKCE
Kaçak alkol üretimine jandarma baskını
AYDIN'IN Didim ilçesinde kaçak alkol üretimi yapılan adrese yapılan baskında 1 şüpheli yakalandı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, M.Y.D. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Belirlenen adreste yapılan aramada 1 adet alkol damıtma makinası, 65 litre el yapımı içki, 74 adet şişe, 1 adet ölçüm tüpü, 25 adet damıtma hortumu, 6 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 5 adet boş alkol şişesi ve 1 adet damıtma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA