Kaçak alkol üretimine jandarma baskını

AYDIN'IN Didim ilçesinde kaçak alkol üretimi yapılan adrese yapılan baskında 1 şüpheli yakalandı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, M.Y.D. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Belirlenen adreste yapılan aramada 1 adet alkol damıtma makinası, 65 litre el yapımı içki, 74 adet şişe, 1 adet ölçüm tüpü, 25 adet damıtma hortumu, 6 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 5 adet boş alkol şişesi ve 1 adet damıtma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.