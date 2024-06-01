Kaynaktan çıkan kıvılcım 50 dönüm araziyi yaktı

Yangın, Efeler ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağlık bölgede bulunan bir evin çatı inşaatındaki kaynaktan sıçrayan kıvılcım zeytinlik alanı yaktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yamaç arazide çıkan yangına 2 uçak, 1 su, 1 toz helikopteri ve 5 İtfaiye aracı ile müdahale edildi. Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması başlattı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan araştırma sonucunda yangının D.A. ve Y.A.Ö. isimli 2 şüphelinin kaynak yaptığı esnada çıktığı tespit edilirken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 50 dönüm arazideki kuru ot, çalı ve yaklaşık bin zeytin ağacı zarar gördü. Yangının çıkmasına sebep olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.