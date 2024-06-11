Kuşadası’nda yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yangın çıktı. Binayı saran dumanlardan çatıya ve evlerinin balkonlarına çıkarak canları kurtarmaya çalışan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Meral Atılgan ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Değirmendere Mahallesi, Kirazlı yolundaki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin yatak odasında, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yayılan dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Bazı apartman sakinleri dışarıya çıkarken, üst katlarda oturanlar ise yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar çatıya ve balkonlarına çıkarak, yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tek tek tahliye etti.

Yangına 5'inci kattaki evlerinde yakalanan Meral Atılgan ve kızı, çıktıkları balkonda dumandan etkilendi. İtfaiye tarafından kurtarılıp ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kız tedaviye alındı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu söndürüldü. Binayı saran duman da tahliye edildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.