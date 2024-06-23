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Haberler Aydın 13 yaşındaki çocuk kaza kurbanı oldu

13 yaşındaki çocuk kaza kurbanı oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Mehmet Batu Özlü’ye aşırı süratli giden motosiklet çarptı. Özlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 19 yaşındaki sürücü de ağır yaralandı.

İHSAN KARATAŞ
13 yaşındaki çocuk kaza kurbanı oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatil yapmak için gelen Mehmet Batu Özlü'yü (13) hayattan koparan kaza, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ş. (19) yönetimindeki aşırı süratli olduğu öğrenilen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye çarptı.

70 METRE SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen sürücü ve Özlü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 13 yaşındaki Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alarak hastaneye gelen Mehmet Batu Özlü'nün yakınları ölüm haberi ile sinir krizleri geçirdi. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü S.Ş. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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