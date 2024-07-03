İki grup arasındaki tartışmada kan aktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahla karnından vurulan Gökhan Özçelik (27) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısı yakalandı. Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak üzerinde meydana geldi. A.D. yanına aldığı 3 arkadaşı ile birlikte, Gökhan Özçelik'e ait otele gitti.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.D. silahını çekerek Gökhan Özçelik'i karnından vurdu. Şüpheli A.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özçelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.