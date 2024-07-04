Plajda bıçaklı kavga

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler plajında bıçaklı kavga çıktı. İbrahim G. (46) ile Ercan P. (44) arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine Ercan P, bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim G, yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.'yi yaraladı.

Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada ağır yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.