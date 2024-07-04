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Haberler Aydın Yangın tedbirlerine uymayanlara ceza yağmuru

Yangın tedbirlerine uymayanlara ceza yağmuru

KAZIM YÖRÜKCE
Yangın tedbirlerine uymayanlara ceza yağmuru
AYDIN'DA yaz mevsimi ile birlikte orman yangınlarının önlenmesine yönelik Aydın Valiliği tarafından, Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler Genelgesi kapsamında Aydın İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlarda denetimleri sürüyor. Ekiplerin 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde anız yakmaktan 2 şahsa 4 bin 104 TL, izinsiz ormanlık alana girişten 53 şahsa 108 bin 756 TL, kuru ot ve kuru dal yakmaktan 4 şahsa 8 bin 208 TL ve yasaklanmış alanda mangal yakmaktan 88 şahsa 172 bin 368 TL olmak üzere toplam 147 şahsa 293 bin 436 TL idari yaptırım uygulandı.
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