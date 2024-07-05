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Haberler Aydın Asansör kazası sanıklarına 9’ar yıl hapis cezası istemi

Asansör kazası sanıklarına 9’ar yıl hapis cezası istemi

KAZIM YÖRÜKCE
Asansör kazası sanıklarına 9’ar yıl hapis cezası istemi
AYDIN'IN Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda geçtiğimiz yıl yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın beşinci duruşması görüldü. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık N.B'nin taksirle öldürme suçundan 6 yıl, tutuklu sanıklar H.T, R.H.A, U.İ ve M.B'nin bilinçli taksirle bir insanı öldürme suçundan 9 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi.
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