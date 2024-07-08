Kiracı katilleri yeniden yargılanacak

Aydın Nazilli'de inşaat işçisi Nesip Sürmeli, 2010 yılında esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Sürmeli'ye ait bir ize rastlanamazken, iki yıl önce polise yapılan bir ihbar, kayıp Sürmeli dosyasının yeniden açılmasına neden oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmada Sürmeli'nin o dönemde kiracı olarak oturduğu evin sahibinin geliniyle yasak aşk yaşadığı yönünde dedikodular çıktığı bilgisine ulaştı.

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

Cinayet masası dedektifleri, geçmişe dönük telefon kayıtları incelediğinde, Nesip Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son kiracı olarak oturduğu evden sinyal verdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, depo ve garaj olarak kullanılan bölümün zemininde farklılık tespit edince, beton kırıldı ve bir metre kazıldı. Kazılan yerden insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve elbise parçaları çıktı. Kemiklerin Nesip Sürmeli'ye ait olduğu belirlendi.

SUÇU İTİRAF ETMİŞTİ

Şüpheler, Nazilli'de 2013 yılında bir kişiyi domuz bağıyla bağladıktan sonra öldüren ve bundan dolayı cezaevinde bulunan ev sahibi Barış Atacan üzerinde yoğunlaştı. Barış Atacan, tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS yöntemiyle görüntülü olarak katıldı. Barış Atacan, olayla ilgili ifadesinde annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan'la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti. Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇİFTE MÜEBBET HAPİS

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Atacan çiftini "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Emin-Elif Hatice Atacan çifti tutuklanarak cezaevine konuldu.

KARAR BOZULDU

GEÇTİĞİMİZ yıl Aralık'ta görülen davada müebbet hapis cezası alan Atacan çiftinin avukatları aracılığıyla karara itirazda bulundu. İstinaf mahkemesince yapılan incelemede karar bozuldu. Kararın bozulmasının ardından yerel mahkemede davanın önümüzdeki günlerde bir daha görülmesi bekleniyor.