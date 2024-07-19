Kahraman şoför!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efekent AYKO-ASTİM OSB arası yolcu taşıyan şoför Mustafa İlan yönetimindeki 09 M 0539 plakalı özel halk otobüsüne Bey Camii karşısındaki duraktan binen yolcu, araç hareket ettikten sonra bir anda fenalaşarak yere düştü.

Durumu fark eden diğer yolcular bayılan genç kıza ilk müdahaleyi yaptı. Şoför İlan ise gaza basarak minibüsle hastanenin yolunu tuttu. Hastane yolunda kornaya basarak ilerleyen şoför İlan, 5 dakika içerisinde yolcuyu hastaneye getirdi.

"YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM"

Sedye ile minibüsten alınan genç kız, Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun iyi olduğun öğrenildi. Aydın'da genç kızın hayatını kurtararak günün kahramanı olan şoför Mustafa İlan, minibüsteki yolcular tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Duyarlı ve örnek davranışı ile herkesin takdirini kazanan İlan, "Yapılması gerekeni yaptım. Bu benim için insanlık göreviydi. Genç kızımıza geçmiş olsun" dedi.