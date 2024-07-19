Maganda kurşunu 27 yıldır yatağa mahkum etti

Aydın'ın Söke ilçesinde 27 yıl önce bir düğün eğlencesinde havaya açılan ateş askerden izne gelen ve düğün eğlencesine katılan Ömer Gümüştaş'ın omuriliğine isabet etti. Komanda Ömer'i maganda kurşunu 27 yıldan bu yana yatağa mahkum etti.

Geçtiğimiz haftalarda Söke İlçesi'nde bir düğün konvoyundan açılan silah, henüz 11 Aylık Pera Palabıyık bebeğin ölümüne neden olmuştu. Pera Bebeğin acısı yürekleri dağlarken, komanda Ömer Gümüştaş'ın da 27 yıl önce atılan bir maganda kurşunu ile hayatı karardı, Komando Er Ömer Gümüştaş askerden köyü Avcılar Mahallesi'ne izine geldikten sonra köydeki düğün eğlencesine katıldı.

Havaya açılmak istenen tüfekten çıkan saçmalar talihsiz askerin omuriliğine isabet etti. Üzücü olay üzerinden 27 yıl geçerken 47 yaşındaki Ömer Gümüştaş yaşadığı bu olaydan sonra adeta yatağa çivilendi.

"OĞLUM YÜRÜSÜN"

Annesi Ayşe Nadir Gümüştaş'ta oğlunun başından ayrılmıyor. Oğlunun kötü kaderine ağlayan anne Gümüştaş, oğlunun çektiği 27 yıllık yatak esaretinin son bulmasını istedi. Gözyaşları arasında anne, oğlunun tekrar yürümesi için yardım isteyerek, "Omuriliğinde kurşun kalan ve 10 Yıl hiç yürüyemeyen bir kişinin bu kurşun çıkarıldıktan sonra tekrar yürüdüğünü öğrendik. Bu da bizi umutlandırdı. Ömer'im de kurtulsun, yürüsün artık, tekrar sağlık kontrolünden geçirilmesini istiyoruz. Tıp ilerledi, umudumuz var" dedi.