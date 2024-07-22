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Haberler Aydın Maganda kurşunu düğünü kana buladı

Maganda kurşunu düğünü kana buladı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde katıldığı düğünde havaya ateş açmak isteyen bir kişi, silahının tutukluluk yapması sonucu 2 kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

İHSAN KARATAŞ
Maganda kurşunu düğünü kana buladı
Olay, kırsal Donduran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne katılan Y.Ç. eğlence amaçlı havaya ateş açmak istedi. Bu sırada silahını doldur boşalt yaparken silahın tutukluluk yapması sonucu Y.Ç.'nin silahından çıkan mermiler E.A. (30) ve H.D. (72) isimli şahısları bacaklarına isabet ederek yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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