Yolda yürüyen kadının üstüne ağaç devrildi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde devrilen ağacın üzerine düşmesi sonucu bir kadın yaralandı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol kavşağında yaşandı. Kaldırımdaki bir ağaç, büyük bir gürültüyle aniden devrildi. Yoldan geçen bir kadın devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrildikten sonra park halindeki bir araca da zarar veren ağacın dalları kesilerek belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı