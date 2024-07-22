  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yolda yürüyen kadının üstüne ağaç devrildi

Yolda yürüyen kadının üstüne ağaç devrildi

KAZIM YÖRÜKCE
Yolda yürüyen kadının üstüne ağaç devrildi
AYDIN'IN Efeler ilçesinde devrilen ağacın üzerine düşmesi sonucu bir kadın yaralandı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol kavşağında yaşandı. Kaldırımdaki bir ağaç, büyük bir gürültüyle aniden devrildi. Yoldan geçen bir kadın devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrildikten sonra park halindeki bir araca da zarar veren ağacın dalları kesilerek belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA