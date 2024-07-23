Başkanın şoförü yine terör estirdi

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in şoförlüğü ve korumalığını yapan Çağdaş Bulut başkanla konuşmak isteyen Sabahattin Başlık bir vatandaşa meydan dayağı attı. Eşi Naciye Başlık ile ev ve işyeri temizliği işlerinde temizlik işinde çalışan Başlık, olay sonrası darp raporu alarak, Bulut'tan şikayetçi oldu. Seçim döneminde de bir kişiyi darp edip uzaklaştırma alan Bulut, seçim sonrası affedilerek işe geri alındı.

YUMRUKLAR ATTI

VUKUATLARIYLA bilinen Bulut'un, geçtiğimiz pazar Başkan Tetik'e selam veren 46 yaşındaki Sabahattin Başlık'ı yumruklaması ilçede şok etkisi yarattı. Olay, Belediye Başkanının evinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre Başlık, eşi ile birlikte tesadüfen karşılaştığı Belediye Başkanına selam verdi ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Tetik'in şoförü Çağdaş Bulut, Başlık'a yumruk atıp, "Seni burada bir daha görmeyeceğim" diyerek tehditler savurdu. Talihsiz adam, polisi arayarak yardım istedi. Darp raporu alan Başlık, şikayetçi de oldu. Skandal saldırıyı duyan Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz'ın ise, karakola gelerek Başlık'ı şikayetten vazgeçmeye zorladığı iddia edildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'le telefonda görüştüğünü belirten Sabahattin Başlık şöyle konuştu: "Başkana olayı anlattım. Benim yapabileceğim bir şey yok. İstersen git Cumhurbaşkanına şikayet et, dedi. Sonra da telefonu yüzüme kapattı."