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Haberler Aydın Kaybolan kadın ormanda bulundu

Kaybolan kadın ormanda bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla ormanlık alanda kısa sürede bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulunan F.S'nin annesi E.S, drone destekli arama sonucu sağlıklı bir şekilde bulundu ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. E.S, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

KAZIM YÖRÜKCE
Kaybolan kadın ormanda bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan alzheimer hastası kadın jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kısa sürede ormanlık alanda bulundu.

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesi E.S için kayıp ihbarında bulunan F.S, annesinin hayatından endişe ettiğini beyan etti. İlçe Emniyet Amirliği personellerince yapılan uzun ve detaylı kamera araştırmasında kayıp şahsın Karıncalıdağ'da bulunan Sultan Çayırı Mevkindeki Dağlık alana gittiği tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığından bir ekip ve drone temin edilerek ormanlık alanda drone ile alan taraması yapıldı. Jandarma ve Polis ekipleri müşterek olarak ormanlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Akşam saat 18.00 sıralarında Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ekibi personeli şahsi motosikleti ile dağlık alan içerisinde kayıp E.S'yi başarılı bir çalışma sonucu buldu. Sağlığı oldukça iyi durumda olduğu görülen yaşlı kadın polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İşlemleri tamamlanan E.S, sağ salim ailesine teslim edildi.

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