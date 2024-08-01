Aydın’da icra avukatına meydan dayağı

Olay, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüste bulunan bir kafede meydana geldi. Güzellik merkezi işleten Ramazan Ş'den iddiaya göre 745 bin lira alacağı bulunan Kader A. parasını alamayınca borçluya ait senet üzerinden avukatı aracılığıyla icra takibi başlattı. Hakkında icra takibi başlatılan Ramazan Ş. konuyla ilgili görüşmek için avukat Mücahit Kibar'ı (37) telefonla arayıp üniversite kampüsündeki bir kafeye davet etti.

İŞARET PARMAĞI KIRILDI

Başına geleceklerden habersiz şekilde kafeye giden avukat Mücahit Kibar, kapıdan girdiği sırada 3 kişinin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Yumruklu saldırı sonrası yere düşen avukatı tekmelemeyen saldırganlar, avukat Kibar'ı öldüresiye döverek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kibar, ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kibar'ın uğradığı saldırının ardından sol işaret parmağının kırıldığı, yüzünde ve kafasında darbelere bağlı zedelenmeler oluştuğu belirlendi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen avukat Kibar, aldığı darp raporuyla birlikte Efeler Polis Karakoluna giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Ramazan Ş. ile birlikte 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Ramazan Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

"DERDİMİZ ALACAĞIMIZ TAHSİL ETMEKTİ"

Yeni Asır'a dehşet dolu anları anlatan avukat Kibar, müvekkilinin alacağını tahsil etmek istediği için menfur saldırının gerçekleştiğini söyledi. Kibar, "Saldırıyı yapanlardan bir tanesi, hakkında icra takibi yaptığımız alacaklı olduğumuz borçludur. Onunla birlikte ortağı olan bir hanımefendi de borçlumuz. Bu ikisinin organize planıyla tasarlanmış, tamamen şahsımı pusuya düşürmek suretiyle 3 kişi üstüme saldırdı. Sonrasında yumruklamaya başladılar. Ben kendimi yere bırakıp kafamı korumaya çalıştım. Yerdeyken beni tekmelediler. Parmağımda kırık var. Yüzümde ve kafamda da morluklar oluştu. Bu olayın ardından müvekkilimi arayıp 'avukatını dövdük sıra sende, yanına geliyoruz' diyerek tehdit etmişler" diye konuştu.

TACİZ VE TEHDİT İDDİASI

Olayla ilgili Ramazan Ş'nin ortağı N.Ü. yaptığı açıklamada avukatlık mesleğinin sınırlarını aşan uygulamalarda bulunduğunu iddia ettiği avukat Mücahit Kibar'ın kendilerine yönelik taciz ve tehdit mesajları içeren dosya ile savcılığa ve CİMER'e şikayete bulunduklarını ifade etti.