Vites topuzundan uyuşturucu çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısları takibe aldı.

Operasyonun düğmesine basan ekipler, İ.Ç (50) ve Ü.S. (40) isimli şahısların içerisinde bulundukları aracı uyuşturucu madde temin amacıyla geldikleri Nazilli ilçesinde durdurdu. Araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada aracın vites topuzu iç kısmına gizlenmiş vaziyette 103 gram metamfetamin maddesi, 2 cep telefonu bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken haklarında adli süreç başlatıldı.