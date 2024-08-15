Ege’de beklenen yeni av sezonu başladı: Av hangi günlerde yapılabilecek?

Son dakika Aydın haberleri... Aydın'da 2024-2025 av sezonunun başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan avcılar, haftanın 3 günü avlanabilecek. Yaban domuzu avı ise 4 gün yapılabilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğünce, 2024-2025 Merkez Av Komisyonu kararları ile av sezonunun Ege Bölgesi için bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı başladı. İl genelindeki avcılar sezon hazırlıklarını tamamlarken alınan kararlar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Aydın'da tarımın ve çiftçilerin en büyük sorunu haline gelen yaban domuzlarına karşı ise yaban domuzu ve 1. grup ile 3. grup kuşların avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecek.

Merkez Av Komisyonu kararına göre avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek. Ayrıca avcılara, Merkez Av Komisyonu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan 23 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunlu olduğu hatırlatıldı.