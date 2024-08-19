Bozdoğan yanıyor Başkan Özel tatilde

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3 gündür yangın felaketi yaşanırken, ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in Gürcistan'ın Batum kentinde tatilde olduğu ortaya çıktı. Adeta tarihi bir felakete dönüşen yangına rağmen Bozdoğan Belediye Başkanı Özel sosyal medya sayfasında ne bir mesaj paylaştı, ne de tatilini yarıda kesti. Bu da yetmiyormuş gibi ilçesindeki yangını görmezlikten gelen Mustafa Galip Özel, ayağı kırılan partisinin genel başkanı Özgür Özel için geçmiş olsun mesajı paylaşması vatandaşın tepkilerine neden oldu.

ÇOK SAYIDA EV KÜLE DÖNDÜ

Vatandaşlar, başkanın geçmiş olsun mesajının altına, "Başkan Özgür Özel'i bırak da, Bozdoğan yanıyor sen yine yoksun" yazarak tepkilerini dile getirdi.

AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Nedim Aktaş ise, "Bozdoğan Belediye Başkanımızı ortalıklarda göremiyoruz. Kendisi izinliymiş tatildeymiş. Bozdoğan yanarken siz neredesiniz? sayın başkan" diye tatildeki başkana seslendi.

Bozdoğan'da ormanlık alanda başlayıp yerleşim alanlarına sıçrayan yangın nedeniyle çok sayıda mahalle tahliye edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan ve kontrol altına alınamayan alevler birçok evi küle çevirdi, çok sayıda hayvan telef oldu. Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çevre ilçe belediyeleri Bozdoğan'a seferber oldu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

BOZDOĞAN'DA çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangına 3'üncü günde, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftliğe, Örmepınar Mahallesi'nde ise 2 eve zarar verdi. Çiftlikte bulunan 10'a yakın küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı yanarak öldü. Alevlere müdahale eden 59 kişi dumandan etkilendi. Alevler, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'nin sınır noktasına ulaştı. Yeşilköy Mahallesi'nde 30'dan fazla yaşlı, çocuk ve hastalar tahliye edildi, 20'den fazla hayvan da güvenli alanlara götürüldü. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken, gece görüşlü helikopter devreye girdi. Alevlere, 3 uçak, 8 helikopter 60 arazöz ve 390 personel ile müdahale ediliyor.

NEDEN BAŞKAN OLDUN?

Kriz masası kuruldu, evleri yanan vatandaşlar için seferberlik çağrısı yapıldı. Yaşanan tüm bu dayanışmaya rağmen Gürcistan'da tatilde olduğu iddia edilen Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in ilçede olmaması tepkilere neden oldu. Senelerin emeğiyle inşa ettikleri yuvalarının küle döndüğünü gören vatandaşların feryatları ise yürek burktu. Batum'da tatilde olduğu için ilçesindeki yangını görmezlikten gelen ve bir mesaj bile yayınlamayan belediye başkanı Özel, ayağı kırılan partisinin genel başkanı Özgür Özel için sosyal medya sayfasında 'geçmiş olsun' mesajı yayınlaması ise tepkilerin büyümesine neden oldu. Başkan Özel sayfasında "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e geçirdiği talihsiz kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu.

Alevlere teslim olan ve birçok vatandaşının evlerinin kül olmasını, hayvanlarının telef olmasını görmezlikten gelen başkana tepki yağdı. Remzi Uşan isimli bir vatandaş, "Başkan Özgür Özel'i bırak da, Bozdoğan yanıyor sen yine yoksun. Başkan sürekli özel işlerinle ilgilenip Gürcistan'daki şirketinle ilgilenecektin madem neden başkan oldun. Pınarlı yangınında da yoktun", Osman Kormaz, "Adamın keyfine laf etmeyin bırakın tatilini yapsın", Alperen Kılıç ise, "Eko'yu örnek alıyor galiba" gibi birçok paylaşımlar yapıldı.

DEVLET SEFERBER OLDU

Başkanın tatilini yarıda kesip ilçeye dönmemesine bir tepki de AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Nedim Aktaş'tan geldi. Aktaş, "İlçemiz büyük bir felaket yaşadı. Birçok vatandaşımızın bu felakette evi, barkı kül oldu, hayvanları telef oldu. Biz tüm milletvekillerimizle, il müdürlerimizle, orman ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Bozdoğanımızın yaralarını saracağız. Devletin tüm imkanları seferber olmuş durumda.

Ancak bu felaketi yaşarken Bozdoğan Belediye Başkanımızı ortalıklarda göremedik.

Kendisi izinliymiş ve tatile çıkmış.

Bozdoğan yanarken siz neredesiniz?

Sayın başkan" diye konuştu.