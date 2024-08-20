Aydın’da yangın paniği! Mahallelinin önlemi kurtardı

Aydın'daki yangın, Karabağlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. Vatandaşlar dolu halde hazır beklettikleri su tankerleriyle alevlere hızla müdahale etti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.